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        Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir bisküvi firmasının 1990'lı yılların başında ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafıyla reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, aynı işletmede 11 yıldır satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:47
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        Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir bisküvi firmasının 1990'lı yılların başında ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafıyla reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, aynı işletmede 11 yıldır satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 16 bin metrekarelik kapalı alanda iç ve dış piyasa için çalışan Oylum Gıda, bisküvi çeşitlerinin yanı sıra kraker, gofret ve atıştırmalık üretiyor.

        Kayseri'de 1969 yılından itibaren faaliyet gösteren firmada, 1990'lı yıllarda üretilen bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafı yer alan Begüm Büyüknalbant, şimdilerde aynı işletmede satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyor.

        Aile işletmesinde 3. kuşak olarak çalışan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Büyüknalbant, AA muhabirine, 3 kardeşiyle çalıştıklarını, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketi büyütme yolunda ilerlediklerini söyledi.

        Büyüknalbant, yıllık 18 bin ton kapasiteyle tam otomatik hatlarda üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

        - "Ambalajda reklam yüzüydüm"

        Henüz bebekken firmada reklam yüzü olarak yer aldığını ve ilginç bir kariyer hikayesi olduğunu anlatan Büyüknalbant, 2012 yılından itibaren şirkette çalışmaya başladığını dile getirdi. Büyüknalbant, şunları kaydetti:

        "Bu pozisyona hemen gelmedim. İlk yıllarımda önlüğümü giyerek gıda teknikeri olarak çalışmak istedim. Burası bir aile şirketiydi ve bana her zaman bir masa ve koltuk vardı ama ben üretim işleyişini öğrenmek istiyordum. Abime ve babama bunu söyledim, 'Önlüğümü giyeceğim ve üretimde çalışacağım, işleyişin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.' dedim. Gıda teknikeri olarak başladım, aslında işletme mezunuyum. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. 1990'lı yılların başında bebe bisküvisi üretirken ambalajda reklam yüzüydüm. Bir usta başı beni oradan tanıdı ve beni deşifre etti. Gıda teknikeri olmadığım anlaşıldı. Rotasyonlar yaparak üretimin ardından diğer birimlere geçtim, şimdi bu pozisyonda devam ediyorum."

        Büyüknalbant, işi mutfağında öğrenmenin kendisine çok fayda sağladığını belirterek, "Neyin nasıl yapıldığını, işleyişi, hangi ürün nereden alınır bunu net şekilde öğrenmiş oldum, tecrübeyle piştim. Kayseri'de bir firmanın hem yönetiminde yer almaktan hem de kadın faaliyetlerinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

        - 40 ülkeye ihracat yapılıyor

        Kadın istihdamına önem verdiklerini dile getiren Büyüknalbant, 212 çalışandan 98'inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

        Büyüknalbant, yarım asırdan fazladır atıştırmalık sektöründe faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, "Satışların yüzde 65'ini iç piyasa, yüzde 35'ini ihracat oluşturuyor. Ulusal ve uluslararası zincir marketlerde de ürünlerimiz yer alıyor. 40 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. 2024 yılı ciromuz yaklaşık 600 milyon lira. Bu hedefi 2025 yılında daha yukarıya taşımayı amaçlıyoruz. Şirketimizin BRCGS, Helal Sertifikası, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 kalite sertifikaları bulunuyor. Ayrıca Sedex ve BSCI Sosyal uygunluk sistemlerini de yürütmekteyiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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