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        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik heyet ve takıma güveniyor:

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:33
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik heyet ve takıma güveniyor:
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

        Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin takıma pozitif anlamda katkı sağladığını belirtti.

        Bu etkinin hem takımın oyununda hem de alınan sonuçlarda görüldüğünü vurgulayan Açıkalın, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ekip içinde güzel bir sinerji oluşturdu. Teknik ekibimiz de çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz takımın daha iyi yerlere gelmesi için burada mesai harcıyorlar." dedi.

        Nurettin Açıkalın, verdikleri emeklerin karşılığını sahada alabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

        Her yolda ufak tefek kazalar olabileceğini dile getiren Açıkalın, "Kazanmayı hakkettiğimiz maçı bazen berabere tamamlıyoruz, bazen de kaybedebiliyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz Beşiktaş maçını da yol kazası olarak görüyoruz. Hem takımımdan hem de ortaya koydukları oyundan çok memnunum. Oyuncularıma ve teknik heyete güveniyorum." diye konuştu.

        - "Kayserispor bir şehir takımı"

        Nurettin Açıkalın, Süper Lig'de her maçlarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kayserispor her maça kazanmak için çıkıyor. Son düdük çalana kadar sahadaki mücadelesini bırakmıyor. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçının diğer maçlardan daha fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra çıkacağımız her maçın final niteliğinde olduğunun farkındayız. Tüm maçlarımızı önemseyip ona göre çalışıyoruz. Kayserispor bir şehir takımı. Bu takımların en büyük özelliği birlik beraberlik içerisinde olmalarıdır. Burası kimsenin malı değil. Kayserispor, camiası olan bir takım. Bu söylediklerimin doğruluk payını galibiyetten sonra şehirde biraz dolaşarak görebilirsiniz. İyi bir sonuç aldığımızdan sonra şehirde bir bayram havası oluyor. İnsanlar birbirine bakarken gözlerinin içi gülüyor. Bizim şehrimiz takımına sahip çıkıyor, çıkmaya da devam etmeli. Son haftalarda aldığımız başarılı sonuçların arkasında birlik ve beraberlik olduğunu söyleyebilirim."

        - "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"

        Kayserispor'un çıkışını sürdüreceğine inandığını belirten Açıkalın, "Kayserispor'un ligden düşme ihtimali içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır. Takımın ortaya koyduğu oyuna ve kulüpteki motivasyon bakarsanız bizim öyle bir düşüncemiz yok. Kayserispor'un her zaman hedefi vardır. Önümüzdeki sezon için de önümüzdeki maç için de planlarımız var. Hedefsiz olmaz. Futbolcularımızla, yöneticilerimizle ve taraftarımızla Kayserispor için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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