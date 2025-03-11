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        Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:06
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        Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimdeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

        Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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