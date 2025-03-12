Kayseri'de 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri, 510 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, 510 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde 2 tırı durdurdu.
Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine tırlarda yapılan aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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