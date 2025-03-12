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        Kayseri'de 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekipleri, 510 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:05
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        Kayseri'de 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekipleri, 510 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde 2 tırı durdurdu.

        Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine tırlarda yapılan aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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