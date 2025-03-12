Kayseri'de 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde 2 tırı durdurdu.

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