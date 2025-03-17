Melikgazi Belediyesinin düzenlediği çeşitli antikalar ve el yapımı ürünlerin sergilendiği "Melikgazi Antika Pazarı" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Toker Sanat Merkezi'nin önünde açılan antika pazarı, her ayın üçüncü pazar günü nostalji severlerin yeni duracağı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pazarda sanat, kültür, geçmiş ve hatırların olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi ilçemiz kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri ile daha da canlanmaya başladı. Hunat Mahallemizde yeni yaptığımız Dedeman Parkı’nın yanında bulunan Nazım Toker Sanat Merkezi'nin önünde açılan antika pazarımıza, antika tutkunları yoğun talep gösterdi. Antika meraklıları ve vatandaşlarımız için keyifli bir gün geçirme fırsatı sunan bu etkinlikte, meraklısı olanların ilgisini çekecek bir şeyler bulması mümkün. Belediyemizin yaptığı bu tür organizasyonlar hem şehrimizin turizmine hem de esnaflarımızın ticari hayatına güzel katkı sunuyor. Nisan ayının üçüncü pazar günü yeniden düzenleyeceğimiz pazarımıza şimdiden herkesi beklerim."