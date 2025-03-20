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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de 30 şişe sahte içki ile 2 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:08
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de 30 şişe sahte içki ile 2 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kaçak sigara ve sahte içki piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 30 şişe satışa hazır sahte içki, 2 sigara doldurma makinesi, 2 bin dolu makaron, 100 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan M.E.G. (37) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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