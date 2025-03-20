Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kaçak sigara ve sahte içki piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri'de 30 şişe sahte içki ile 2 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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