Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Dünya Su Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesiyle suyun her geçen gün dünya nüfusunu karşılayamayacak boyutlara ulaştığını belirtti.

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunması gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, su israfının önlenmesinde küçük büyük, genç yaşlı herkese büyük görev düştüğünü kaydetti.

Suyun önemine dikkati çeken Büyükklıç, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Biz KASKİ olarak sürekli şekilde yaşam kaynağımız olan suyun önemi, korunması, tasarruf tedbirleri üzerine çeşitli organizasyonlar düzenleyerek kaynaklarımızın korunması ve mevcut imkanların geliştirilmesi noktasında farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerin su tasarrufu alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için kent genelindeki okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize eğitici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Herkese ayrı ayrı birey olarak sorumluluk düşüyor. Bu yüzden canlı yaşamı için olmazsa olmaz niteliğindeki suyumuza sahip çıkmalıyız. Gelin hep birlikte suyumuzu koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım."