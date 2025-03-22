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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da olağanüstü genel kurul yapıldı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel, göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:06
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da olağanüstü genel kurul yapıldı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel, göreve yeniden seçildi.

        Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki genel kurul, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylandı.

        Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Yakup Yüksel, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

        Yüksel'in yönetim kurulunda İbrahim Bozdağ, Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Yusuf Kaçar, Mustafa Kemal Saçmacı, Ahmet Yıldırım, Süleyman Sarptaş, Nadire Erdoğan Arık, Yusuf Kuzucu, Ali Fidan, Turan Akdağ, Serhat Solak yer aldı.

        Kongrenin ardından tebrikleri kabul eden Yüksel, kendisini tekrar başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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