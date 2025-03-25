Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı
Kayserinin Sarıoğlan ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kayserinin Sarıoğlan ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sarıoğlan Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen programda, Nevruz ateşi yakılıp üzerinden atlanıldı.
Çeşitli gösterilerle devam eden törende konuşan okulun beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım, Nevruz'un önemini anlattı.
Etkinliğe, Kaymakam Tugay Kalkanlı, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.
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