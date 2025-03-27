Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilçede rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemelerini yaparak ilçeyi bayrama hazır hale getirdi.

Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, camilerin genel temizliğine ek olarak virüslere karşı da ilaçlama yaptı.

Bununla birlikte halılar süpürüldü, kitaplıklardan mihraplara kadar detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere gül kokusu sıkıldı.

Diğer yandan, ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar ve dallar toplanırken mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretine hazırlandı.

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra, çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçenin tamamı bayrama hazır hale getirildi.