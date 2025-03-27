Talas Belediyesi, ihaleyle villa arsası satacak

Talas Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 33 villa arsası için ihale düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Akçakaya Mahallesi'nde Ali Dağı'na nazır site yapmaya uygun 25 villa parseli satışa çıkarılacak. Bu taşınmazların ihalesinin ardından Endürlük Mahallesi'ndeki yine Ali Dağı'na nazır site yapmaya uygun 8 villa parseli satışa sunulacak.

Her iki bölgedeki taşınmazların yatırımcısına 36 aya kadar taksit imkanı sunulacak. İhaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak.