ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Güllü, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç ve Güllü arasında gerçekleşen görüşmede, Turizm Haftası dolayısıyla 18 Nisan Cuma günü ERÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenecek programın detayları ele alındı.

Büyükkılıç, ziyarette Turizm Haftası etkinliklerinin Kayseri'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarma ve şehirdeki turizm bilincini arttırma adına büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Etkinliklerde fakültede bir fotoğraf sergisinin açılması, Türk dünyasından gelen öğrenciler tarafından mini konser verilmesi ve Büyükkılıç'ın öğrencilere "Kayseri’nin Turizm Değerleri" konulu konferans vermesi yer alıyor.