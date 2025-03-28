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        Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde bir marketten sahte para ile alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:20
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        Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde bir marketten sahte para ile alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir markette aynı seri numaralı sahte banknotların kullanılarak marketten birden fazla alışveriş yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kamera kaydı görüntüleri ve yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Y.E.Z. (25) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının üzerinde 200 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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