Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı

Kamera kaydı görüntüleri ve yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Y.E.Z. (25) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir markette aynı seri numaralı sahte banknotların kullanılarak marketten birden fazla alışveriş yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir marketten sahte para ile alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

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