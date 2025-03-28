Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir marketten sahte para ile alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir marketten sahte para ile alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir markette aynı seri numaralı sahte banknotların kullanılarak marketten birden fazla alışveriş yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kamera kaydı görüntüleri ve yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Y.E.Z. (25) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde 200 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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