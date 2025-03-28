Kayseri'de bir kişi sulama kanalında ölü bulundu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasındaki içinde su olmayan sulama kanalında bir kişinin yanmış haldeki cesedini görenler ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kanalda cansız halde bulunan kişinin Metin Ö. (55) olduğunu belirledi.
Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Yahyalı'ya gönderildi.
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