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        Kayseri'de bir kişi sulama kanalında ölü bulundu

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:26
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        Kayseri'de bir kişi sulama kanalında ölü bulundu
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasındaki içinde su olmayan sulama kanalında bir kişinin yanmış haldeki cesedini görenler ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kanalda cansız halde bulunan kişinin Metin Ö. (55) olduğunu belirledi.

        Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Yahyalı'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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