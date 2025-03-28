Kayseri'de bir kişi sulama kanalında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasındaki içinde su olmayan sulama kanalında bir kişinin yanmış haldeki cesedini görenler ihbarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.