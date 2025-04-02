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        Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 4 Nisan Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:45
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        Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 4 Nisan Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

        Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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