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        Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı

        Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek için tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:58
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        Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı
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        Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek için tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla renklendirdi.

        Toplumda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışma dikkat çekti.

        Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 2 Nisan, otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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