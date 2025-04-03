Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 2 Nisan, otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla renklendirdi.

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