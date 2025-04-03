Tarihi Kayseri Kalesi otizme dikkat çekmek için kırmızı ışıkla aydınlatıldı
Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek için tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlattı.
Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek için tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla renklendirdi.
Toplumda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışma dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 2 Nisan, otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.
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