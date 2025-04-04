Düğünde çektiği fotoğraf ve videoları evli çifte teslim etmeyen fotoğrafçıya tazminat cezası

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, düğünde çektiği fotoğraf ve videoları yeni evlenen çifte teslim etmeyen fotoğrafçıyı kusurlu bularak 50 bin lira tazminata hükmetti.

Alınan bilgiye göre, düğün çekimleri için 2023 yılında 3 bin liraya fotoğrafçı S.Ö. ile anlaşan H.K, görselleri bir türlü alamayınca İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Fotoğrafçının sürekli bahaneler uydurarak kendisine görselleri teslim etmediğini iddia eden H.K'nin başvurusunu değerlendiren İl Tüketici Hakem Heyeti, ortaya çıkan mağduriyetin giderilemeyeceğine hükmederek, fotoğrafçının 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Heyet ayrıca çiftin, fotoğrafçıya ödediği 3 bin liralık ücretin de iadesini kararlaştırdı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023'te düğün yapan bir çift, çekimler için fotoğrafçıyla 3 bin lira karşılığında anlaşıyor. Düğün bitiyor, fotoğraf ve videoları istiyorlar ancak 1,5 sene boyunca fotoğrafçı çifti oyalıyor. En sonunda da çiftin telefonlarına bakmamaya başlıyor. Çift de bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunuyor." dedi.