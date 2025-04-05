Akademisyenin ev güvenliği için geliştirdiği sistem enerji tasarrufu da sağlıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer, evleri daha güvenli hale getirmek ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla mobil uygulamayla çalışan sistem geliştirdi.

Geliştirdiği sistemi cep telefonuna yüklenen "Gökay Smart Home" adlı mobil uygulamayla yöneten Gezer, sistemi kendi evinin yanı sıra annesinin evinde de kullanıyor.

Mobil uygulamayla evde açık unutulan ışıkları kapatabilen Gezer, prizde takılı unutulan cihazların elektrik bağlantısını da kesebiliyor.

Gezer, AA muhabirine, evlerde sürekli prizde takılı kalan ısıtıcı, kahve makinesi, ütü, televizyon ve beyaz eşyanın kimi zaman tehlikeli durumlara sebep olabildiğini söyledi.

Evinde güvenlik için ithal akıllı ev sistemi kullanarak deneyimlediğini anlatan Gezer, "Uygulama ile sadece 2 prizi kontrol ettim. 2 prizin olduğu ortamda bile acaba hangi prizde hangi yük vardı, hangi priz online, hangisi çevrim dışı gibi karmaşa ortaya çıkıyordu. Bunu daha kullanıcı dostu hale getirebilir miyim düşüncesiyle yola çıktım. Haritalama üzerinden kontrol konseptini geliştirdim." dedi.

Hazırladığı "Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü Projesi'nin TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Projesi kapsamında kabul edildiğini belirten Gezer, evinin tüm priz ve aydınlatma anahtarlarını mobil uygulama ve haritalama üzerinden kontrol edebildiğini dile getirdi. Sistemin kurulumuyla ilgili bilgi veren Gezer, "Standart 3 artı 1 odalı dairedeki en az 15 priz ve 15 anahtar için kontrolör devresine ihtiyaç var. Zaten kullanıcı mobil uygulamayı mağazalardan ücretsiz indirebiliyor. Her bir priz ve anahtar devresi için kontrolör maliyeti 1000 lira gibi. Standart bir evde 30 ünite olduğunu kabul edersek, bir ev için yaklaşık 30 bin lira gibi bir maliyeti olacak. Villalarda kullanılan akıllı ev sistemleri var, onların maliyeti çok yüksek. Burada bir prize kontrolör devresi eklemek yeterli oluyor." diye konuştu. - Uygulamaya mobil mağazalardan ulaşılabiliyor Gezer, telefona indirilen uygulama üzerinde kullanıcıların evlerinin haritasını oluşturabildiğini anlatarak, şöyle devam etti: "30 üniteyi listeli bir menüden kontrol etmeye kalktığınızda ilgili prize ve anahtara odaklanmanız çok uzun süre alıyor, anında konumlanamıyorsunuz. Bunun yerine grafiksel bir kontrol ara yüzü olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde kullanıcı dostu ara yüzle kontrol imkanına kavuşmuş oluyor. Projemiz nihayete erdiğinde geliştirdiğimiz uygulamayı App Store ve Google Play Store'a yükledik. Şu anda Gökay Smart Home ismi ile kullanıcılar uygulamayı indirip kendi evlerinin haritalamasını gerçekleştirebilirler."