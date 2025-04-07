Kocasinan Belediyesi çocuklar için her parka toprak alan yapıyor

Kocasinan Belediyesi, yeni yapılan parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği alanlar yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnsanın özünde olan toprakla bağı koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, toprağın insana enerji verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanın özünde olan toprakla bağı koparmamak gerekir. Bundan dolayı her yaptığımız parklarda çocukların toprakla buluştuğu ve vakit geçirdiği mekanlar yapıyoruz. Yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği iklim ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz."