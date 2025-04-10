Kayseri OSB Sağlık Merkezi'nin yapımı tamamlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sağlık Merkezi'nin yapımı tamamlandı.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber ön fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürüttükleri sağlık merkezinin yapımının tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı'na devri için yakın zamanda protokol imzalanacağını belirtti.

Merkezin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Yalçın, "İl Sağlık Müdürlüğünce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları Kayseri OSB olarak biz temin edeceğiz. İnşallah 2025 yılı ortasında OSB Sağlık Merkezimiz, sanayicilerimize ve çalışanlarına hizmet vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.