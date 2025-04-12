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        Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'taki tarihi konak yöre kültürünü tanıtacak

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Koramaz Vadisi Müzesi'ne dönüştürülen Ağırnas Mahallesi'ndeki tarihi konak, yöre kültürünü ziyaretçilerine tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:44
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        Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'taki tarihi konak yöre kültürünü tanıtacak
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Koramaz Vadisi Müzesi'ne dönüştürülen Ağırnas Mahallesi'ndeki tarihi konak, yöre kültürünü ziyaretçilerine tanıtacak.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi içinde yer alan Ağırnas Mahallesi'ndeki Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı, restore edilerek Koramaz Vadisi Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Mimar Sinan'ın da doğup büyüdüğü mahallede gelecek ay içinde açılması planlanan müzede, bir zamanlar farklı din, etnik yapı ve kültürlerden insanların yaşadığı yörenin günlük yaşamı ve gelenekleri, "Bir Aşk Hikayesi" temasıyla ziyaretçilerine anlatılacak.

        1800'lü yıllarda yapılan konağın yer altı ve üstündeki 25 bölümde kurgulanmış "Oğuz ve Suzan"ın kavuşma hikayesi üzerinden görsel ve sesli olarak sünnet düğünü, çeyiz kültürü, kız isteme merasimi, gelin alma gibi kültürel değerlerin yanı sıra bölgenin mimari değerleri de ele alınıyor.

        Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'ın başlıca geçim kaynakları arasında yer alan taş işçiliğinin yanı sıra halıcılık ve ahşap oymacılığı da müzede işleniyor.

        Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine, Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak bilinen Mustafa Ağırnaslı'nın Milli Mücadele'ye destek veren önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

        Bölgede un değirmeni bulunan Ağırnaslı'nın Konya'da konuşlanan orduya un gönderdiğini anlatan Özsoy, ailenin uzun yıllar Ağırnas'taki tarihi konakta yaşadığını, aile göç edince konağa Mimar Sinan'ın akrabalarından başka bir ailenin yerleştiğini belirtti.

        Ailenin ayrılmasının ardından uzun süre konağın boş kaldığını dile getiren Özsoy, "Konak daha sonra kamulaştırıldı ve restorasyona alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bir konsept hazırlanarak müzeye çevrildi. Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'ta böyle bir müzenin olması buranın değerini artırıyor. Aynı zamanda turizm için de yeni rotalar eklenmiş oluyor." diye konuştu.

        - "Ağırnas'ta turizm rotaları giderek artıyor"

        Tarihi ve doğal güzelliklere sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde yaşayan insanların kültürel değerlerinin müzede ele alındığına dikkati çeken Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kimi vatandaşlar ellerindeki malzemeleri buraya bağışladı, eksik kalanlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından tedarik edildi. Oğuz ve Suzan'ın hikayesi, birbirlerini sevmesi, sünnet, köy hayatı, taş işçiliği, düğün merasimi, gelin alma, hamam kültürü gibi değerler burada bölüm bölüm anlatılıyor. Bir hikaye üzerinden Ağırnas'ın, Koramaz Vadisi'nin, Kayseri'nin, Kapadokya'nın kültürünü anlamaya çalışıyorsunuz. Çok değerli objeler, görseller var. Bunlar bile başlı başına buraya gelinmesi için bir sebep. Ağırnas'ta turizm rotaları, sivil mimari örnekleri giderek artıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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