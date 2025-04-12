Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor.

Elma üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçesindeki üreticiler, pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı önlem alabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.

Üreticiler, bahçelerine kurdukları sistemle, sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından ağaçların üzerine su püskürterek meyve gözleri üzerinde buz oluşturuyor.

Suyun buza dönüşmesi esnasında çıkardığı gazla meyve gözünün ısısını artırmayı hedefleyen sistem, bölgedeki birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

Bölgede üretim yapan ziraat mühendisi Nurettin Çiftçi, zirai don uyarısının ardından bahçesine püskürtme sistemini kurduğunu belirtti.