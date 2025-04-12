Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor

        Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor.

        Elma üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçesindeki üreticiler, pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı önlem alabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.

        Üreticiler, bahçelerine kurdukları sistemle, sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından ağaçların üzerine su püskürterek meyve gözleri üzerinde buz oluşturuyor.

        Suyun buza dönüşmesi esnasında çıkardığı gazla meyve gözünün ısısını artırmayı hedefleyen sistem, bölgedeki birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

        Bölgede üretim yapan ziraat mühendisi Nurettin Çiftçi, zirai don uyarısının ardından bahçesine püskürtme sistemini kurduğunu belirtti.

        Dün akşam saatlerinden itibaren sistemi çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, "Zirai dona karşı üreticilerin çeşitli yöntemleri bulunuyor ama spring sistemi bunların arasındaki en iyisi. Bu sistemde buzun içerisindeki meyve gözleri, buzdan çıkan gazla ısınarak dondan etkilenmiyor." dedi.

        Bu sistemi 7 yıldır kullandıklarını dile getiren Çiftçi, "Yöntem daha önceki yıllarda eksi 6'ya kadar ürünlerin yüzde 90'ını korudu. Ancak bu gece yaşanan ve eksi 15'lere kadar inen hava sıcaklığında işe yarayacak mı bilemiyoruz. Meyve gözlerinin üzerindeki buzlar eriyince bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Üreticilerden Nuri Akça ise çok sayıda çiftçinin geceyi bahçesinde geçirdiğini kaydetti.

        Spring sisteminin büyük oranda koruma sağladığını ancak kurulumun yüksek maliyetli olduğunun altını çizen Akça, bu konuda yetkililerden destek beklediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 mahalle yolunu ulaşı...
        Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 mahalle yolunu ulaşı...
        Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'taki tarihi konak yöre kültürünü tanıtacak
        Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'taki tarihi konak yöre kültürünü tanıtacak
        Başkan Büyükkılıç'tan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na ziyaret
        Ev ve altındaki ahır çöktü; 37 hayvan öldü
        Ev ve altındaki ahır çöktü; 37 hayvan öldü
        Kayseri'de tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi kurtarıldı
        Kayseri'de tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi kurtarıldı
        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi tesislerde...
        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi tesislerde...