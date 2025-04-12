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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:33
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şeker Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.

        Ekipler, araçta 50 elektronik sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli Ö.M. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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