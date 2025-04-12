Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şeker Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.

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