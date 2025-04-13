Kocasinan Belediyesinden 244 çölyak hastasına glütensiz gıda desteği

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 244 vatandaşa her ay düzenli olarak glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

8 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'de birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak, Türkiye'de birçok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda 8 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor."