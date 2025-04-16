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        Talas Belediyesi tarafından turizme kazandırılan müzeleri 410 bin kişi ziyaret etti

        Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen üç müzeyi bugüne kadar 410 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:20
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        Talas Belediyesi tarafından turizme kazandırılan müzeleri 410 bin kişi ziyaret etti
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        Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen üç müzeyi bugüne kadar 410 bin ziyaretçi ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın döneminde turizme kazandırılan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl, Su Medeniyetleri Galerisi ve Tıpkıbasım Kur'an-ı Kerim Sergisi müzeleri açıldıkları günden bu yana vatandaşların ziyaret noktası oldu.

        14 ay önce kapılarını açan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi bu sürede 150 bin, 1 yıl önce hizmete giren Su Medeniyetleri Galerisi 160 bin, Tıpkıbasım Kur'an-ı Kerim Sergisi'ni ise son 3 yılda 100 binden fazla kişi tarafından gezildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Talas'ta kültür ve turizmi bir araya getiren projelere önem verdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda ilçeye kazandırdıkları 3 müzenin vatandaşların ilgi odağı haline geldiğini kaydeden Yalçın, "Bu müzeler sadece geçmişi hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak önemli bir mirası da barındırıyor. Turizm Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu değerli eserlerle buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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