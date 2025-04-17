Kayseri'de aranan 16 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 46 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 840 araç ve 7 bin 753 kişi sorgulandı.
Kentte 220 park ve bahçe kontrol edildi.
Denetimde, 38,41 gram uyuşturucu, tabanca ve tüfek ile 6 hacizli araç ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 17 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, yoklama kaçağı 27 kişi hakkında işlem yapıldı.
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