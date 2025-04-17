Kayseri'de aranan 16 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Denetimde, 38,41 gram uyuşturucu, tabanca ve tüfek ile 6 hacizli araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 46 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 840 araç ve 7 bin 753 kişi sorgulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.