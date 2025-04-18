Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri'de gümrük kaçağı 670 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulamada kimlik sorgusu için 2 tırı durdurdu.

Araçlarda, çay ve tütün tespit köpeği desteği ile yapılan aramada, çeşitli bölgelere gizlenmiş gümrük kaçağı 670 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.