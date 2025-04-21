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        Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte kentin dört bir yanında ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:27
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        Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte kentin dört bir yanında ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park, bahçe, mesire alanları, orta refüjler, kavşaklar, ağaçlandırma alanları ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda çalışmalar yürütüyor.

        Ekipler, ilkbaharın güneşli havasının yüzünü göstermesiyle birlikte şehrin muhtelif bölgelerindeki yeşil alanlarda bakım, onarım, düzenleme ve çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.

        Bu kapsamda yıl sonuna kadar dikilmesi planlanan 1 milyon çiçeğin ilk kısmı olan 75 bin 500 menekşe ve 5 bin çuha çiçeği, kentin farklı noktalarında bulunan şelale ve küre şeklinde modüler saksı sistemleriyle oluşturulmuş alanlara dikildi.

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