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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:14
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

        Aramada 176 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar E.G, Y.K. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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