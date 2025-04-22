Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

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