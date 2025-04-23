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        Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:28
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        Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'taki apartmanın 4. katından zemine düşen Nirgül Köstelekoğlu (58) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Köstelekoğlu'nun cenazesinin Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'ta dün, 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde camları silerken zemine düşen Köstelekoğlu, ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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