Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Sultan Sazlığı'nı inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinin ortasında önemli bir turizm destinasyonu olan eşsiz doğa harikası Sultan Sazlığı'nın turizmdeki potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Sultan Sazlığı'nda incelemede bulundu.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bölgenin turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sultan Sazlığı'nın Yeşilhisar ilçesinde Soğanlı Vadisi'yle önemli bir turizm rotası oluşturduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bizim amacımız buraları insanların hizmetine sunmak, bölge insanına ekonomik ve turizm açısından katkı sağlayıcı yaklaşımlarda bulunmaktır. Birlikte bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.