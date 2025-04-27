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        Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Uşşak Faslı" adıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:16 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:19
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        Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Uşşak Faslı" adıyla konser verdi.

        Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk Sanat Müziği Korosu, şef Burhan Surlev yönetiminde sahne aldı.

        Konserde sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Konserin sonunda solistler ve koro, izleyiciler tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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