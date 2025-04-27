Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlendi

Konserin sonunda solistler ve koro, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Konserde sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk Sanat Müziği Korosu, şef Burhan Surlev yönetiminde sahne aldı.

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