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        Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten "mücadeleye devam" çağrısı:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligin son haftasına kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:34
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        Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten "mücadeleye devam" çağrısı:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligin son haftasına kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

        Jakirovic, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamındaki idman öncesi kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Kayserispor'a geldiği günden beri kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Jakirovic, her şeyin planladığı gibi gittiğini belirtti.

        Oyuncu grubunun her türlü teknik ve taktik değişikliğe cevap verdiğini vurgulayan Jakirovic, "Burada en önemli şey oyuncularımızın gösterdiği performans. Oyuncularımızın adanmışlıkları, gösterdikleri tuktu ve mücadele bizi buraya getirdi. Şu an için hiç bir şey bitmiş değil. Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız var. Kalan maçların hepsinde elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

        Jakirovic, Bahoken'in sakatlığı ve Nazon'un da sarı kart cezalısı olmasından dolayı Alanyaspor maçında forvet hattında Talha Sarıarslan'ı oynatmayı düşündüğünü aktardı.

        Talha'nın antrenmanlarda iyi çalıştığına değinen Jakirovic "Önünde çok parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Ben de bu tarz oyuncuları oynatmayı tercih ediyorum." dedi.

        - "Çok önemli bir maça çıkacağız"

        Oyunculardan Ramazan Civelek ise Jakirovic'in gelişiyle takımının yükselen performansına dikkati çekti.

        Maç başı 2 puan ortalamasıyla devam ettiklerini anımsatan Civelek, "Bu durumdan çok mutluyuz. Camianın bunları hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Jakirovic gelmeden önce Kayserispor'un düştüğünü düşünenler olduğunu anlatan Civelek, şunları kaydetti:

        "Ama şimdi 'Biraz daha puanımız olsa Avrupa'ya bile gidebiliriz.' diye konuşulmaya başlandı. Sahada çok rahatız. İstediklerimizi oyuna yansıtabiliyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Alanyaspor bizden 6 puan geride görünse de bizim için de her şey bitmiş değil. Belki onlar bizden daha stresli bir maça çıkacaklar. Biz, haftalardır devam ettirdiğimiz çıkışımızı Alanyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

        Miguel Cardoso ise matematiksel olarak ligde kalmanın kesinleşmediğini, bunun için kalan maçların hepsinde son haftalardaki oyunu sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

        - Antrenman

        Antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Kayseri temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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