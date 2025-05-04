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        Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne para cezası verildi

        Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:52
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        Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne para cezası verildi
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        Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde denetim yaptıkları esnada çakar bulunan bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, aracın sürücüsü ile sahibine 276 bin 344 lira idari para cezası kesti.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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