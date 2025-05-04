Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne para cezası verildi

Ekipler, aracın sürücüsü ile sahibine 276 bin 344 lira idari para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde denetim yaptıkları esnada çakar bulunan bir otomobili durdurdu.

Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

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