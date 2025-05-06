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        Başkan Büyükkılıç, 350 milyon liralık su projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 mahallenin içme suyu talebini karşılayacak 350 milyon liralık projeyi yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:45
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        Başkan Büyükkılıç, 350 milyon liralık su projesini inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 mahallenin içme suyu talebini karşılayacak 350 milyon liralık projeyi yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Doğu Bölgesi 1'inci Etap İçme Suyu Temin Projesi sürüyor.

        Projeyi yerinde inceleyen Büyükkılıç, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Projenin hummalı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, 350 milyon lira maliyetindeki projenin şehrin önemli altyapı çalışmalarından biri olduğunu belirtti.

        Büyükkılıç, projenin Beştepeler Terfi Merkezi'nden başlayıp İldem ve Beyazşehir mahallelerine kadar uzanacağını, Beştepeler Terfi Merkezi ile Konaklar ve İldem'e yeni içme suyu depoları yapılacağını kaydetti.

        Proje tamamlandığında Kayseri'nin doğu bölgesindeki 31 mahalleye daha verimli bir içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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