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        Kayseri'nin 3 ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:43
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        Kayseri'nin 3 ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki alışveriş merkezleri ile civarlarında bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Uygulamada, aranan 4 şüpheli yakalandı, 8 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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