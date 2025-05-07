Kayseri'nin 3 ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamada, aranan 4 şüpheli yakalandı, 8 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki alışveriş merkezleri ile civarlarında bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

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