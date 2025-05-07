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        Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, hızlı tren şantiyesini inceledi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:02
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        Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, hızlı tren şantiyesini inceledi
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, yüksek hızlı tren hattının Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan Kördeve köyü şantiyesinde incelemede bulunarak proje hakkında bilgi aldı.

        Yüklenici firma yetkililerinden brifing alan Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Büyükkılıç da Kayseri'nin ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak bu önemli projeye gece gündüz emek verenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile tüm ekibe teşekkür ediyorum. Fevkalade bir çalışma yapılıyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, burada yapılan çalışmaları görünce heyecanlandık, keyif aldık." ifadelerini kullandı.

        Yerköy-Kayseri YHT Projesi ile 250 kilometre saat hızla, 142 kilometrelik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli karma (Yük-Yolcu) işletmecilik yapılması hedefleniyor.

        YHT hattının devreye girmesiyle Yerköy-Kayseri mevcut konvansiyonel demiryolu ile 3,5 saatte sağlanan ulaşım 1 saatin altına, Ankara-Kayseri arası mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan ulaşım süresi 2 saate ve İstanbul-Kayseri arası ise 5 saat 15 dakikaya düşmesi planlanıyor.

        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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