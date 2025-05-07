Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, hızlı tren şantiyesini inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, yüksek hızlı tren hattının Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan Kördeve köyü şantiyesinde incelemede bulunarak proje hakkında bilgi aldı.

Yüklenici firma yetkililerinden brifing alan Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükkılıç da Kayseri'nin ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak bu önemli projeye gece gündüz emek verenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile tüm ekibe teşekkür ediyorum. Fevkalade bir çalışma yapılıyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, burada yapılan çalışmaları görünce heyecanlandık, keyif aldık." ifadelerini kullandı.