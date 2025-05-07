Hürmetçi Sazlığı'nda fotoğraf çekmek isteyen aileyi tehdit eden 3 sanık hakkında hapis istemi

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki atlarla fotoğraf çektirmek isteyen aileyi tehdit ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, bir ailenin tehdit edildiği "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.K hakkında, "hakaret", "birden fazla kişi ile tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıla kadar, B.K. ve M.B.D. hakkında ise "mala zarar verme" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 8'er yıla kadar ceza istendi.

Sanık A.K. iddianamede, "Zorla alana girmek istediler. 'Alana girmek yasak, çıkın. Bugün olmaz, başka zaman gelin. Beklerseniz de 1 saat sonra yardımcı olurum.' dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan suça sürüklenen çocuk O.K. hakkında 2. Çocuk Mahkemesinde kamu davası açıldığı öğrenildi.