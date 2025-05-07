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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:27
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Y.K. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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