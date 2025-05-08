Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de oğlu tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

        Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de oğlu tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.

        Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.R, babası M.R'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine adrese giden ekipler, M.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.R'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de hırsızlık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
        Hürmetçi Sazlığı'nda fotoğraf çekmek isteyen aileyi tehdit eden 3 sanık hak...
        Hürmetçi Sazlığı'nda fotoğraf çekmek isteyen aileyi tehdit eden 3 sanık hak...
        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi
        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi