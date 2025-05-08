Kayseri'de oğlu tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.R, babası M.R'yi bıçakladı.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, M.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.R'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.
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