Başkan Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

"Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programında konuşan Palancıoğlu, devam eden doğal gaz çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Ardından asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlanacağını belirten Palancıoğlu, bölgeye bir de sosyal tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi.

58 mahalleden oluşan 600 bin nüfuslu büyük bir ilçe olduklarını kaydeden Palancıoğlu, "Nüfusa orantılayarak en acil ihtiyaçları bütçemize göre planlayarak yapıyoruz. Küçük Bürüngüz ile Subaşı mahallelerimiz arasında nikah, nişan, düğün organizasyonları yapılacak ve taziyelerde kullanılacak bir sosyal tesise ihtiyacı vardı. Bölgemize kazandırmış olduğumuz parkın olduğu yere yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.