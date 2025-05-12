Kayseri'de ekipler bitpazarında denetim yaptı
Kayseri'de ekipler bitpazarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Kayseri'de ekipler bitpazarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Melikgazi Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, bitpazarında denetim yaptı.
Satışa sunulan ürünleri kontrol eden ekipler, gıda güvenliği ve genel düzenlemelere ilişkin kapsamlı inceleme yaptı.
Denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği belirtildi.
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