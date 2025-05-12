Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 3-1 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, deplasman performanslarının bu sene kendileri adına çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Maçın ardından konuşan Belözoğlu, ligin sonuna geldiklerini hatırlatarak, 43 puanın değerli olduğunu ve oyuncularına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çok çalıştıklarını anlatan Belözoğlu, "Bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgünüm. Bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 maçımız var. O maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Hocam maça ilginç bir dizilişle başladınız. Daha sonra 3 değişikliği savunma yaptınız Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Belözoğlu, deplasmanda biraz daha sert bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

Sahada 3 değişiklik yaptığını anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Biz alandan adama savunmayı bir hafta boyunca çalıştık. Ama bugün elimizde maçtan sonra bir geri bildirim yapsam maksimum 2 tane, 3 tane alandan adama gittiğimiz doğru görüntü vardır. Çalıştığımızın karşılığı olacak oyunu oynamama konusu en çok beni üzen konu. Skorlardan, yaptığımız bireysel hatalardan da öte, çalıştığımızın karşıma çıkmaması benim adıma büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle ilk yediğimiz gol tamamen teknik ekibin, benim hatam. Ama karşılığında da attığımız gol de yine teknik ekibin çalışması olan bir gol. Futbol hatalar oyunu, sadece oyuncular hata yapmıyor. Biz de hatalar yapıyoruz ama deplasman performansı bu sene bizim adımıza çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı."