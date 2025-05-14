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        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:34
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        Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesini inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve çevresel dokuyu da gözeterek çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, kentsel dönüşümün ilk etabını tamamlayarak mahalledeki süreci daha da hızlandıracaklarını kaydetti.

        Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bölgeyi modern şehircilik ilkeleriyle yeniden şekillendireceğini ifade eden Büyükkılıç, ilk etap kapsamında 22 bin metrekarelik alanda 2 blok inşa edilerek 150 bağımsız bölümün hak sahiplerine sunulacağını belirtti.

        Büyükkılıç, projenin bölgeye değer katacağını ve Kayseri’nin sürdürülebilir şehircilik vizyonuna da önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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