Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Aileler Yarışıyor" etkinliği düzenlendi

Güç, zeka ve yetenek gerektiren parkurların sonunda dereceye giren ailelere madalya ve kupalarını Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan verdi.

Anne ve baba, anne, baba ve 1 çocuk ile anne, baba ve 2 çocuk kategorilerinde düzenlenen etkinliklerde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe aileler ilgi gösterdi.

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