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        Kayseri'de bina görevlileri, muhtarlar ve sektör temsilcilerine afet eğitimi verilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için topluma hizmet eden personellere eğitim verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:44
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        Kayseri'de bina görevlileri, muhtarlar ve sektör temsilcilerine afet eğitimi verilecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için topluma hizmet eden personellere eğitim verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplumun her kesiminin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

        Bu kapsamda Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığınca afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için topluma hizmet eden bina görevlileri, hizmet sektörü çalışanları ve muhtarlara eğitim verilecek.

        Mesleki ve teknik eğitimle ilgili bilgi ve içeriklere www.kayseri.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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