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        Büyükşehir Belediyesiden 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:30
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        Büyükşehir Belediyesiden 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası dolayısıyla nisan ve mayıs aylarında doğan özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Çocuklar, kendileri için hazırlanan özel doğum günü pastalarını keserken, aileleri de özel anlara tanıklık etti.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin zihinsel engelli çocukları bulunan aileler için güvenli bir ortam olduğunu ifade etti.

        Çocuklara zaman zaman etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmesini ve neşeli bir ortamda vakit geçirmeleri için gayret gösterdiklerini anlatan Karcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerimizin ihtiyaç duydukları anlarda, çocuklarını güvenle emanet edecekleri yer olarak burası sıcak bir yuva. Gönül belediyeciliğinin en önemli emsallerinden birisi olarak burada özellikle 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklarımıza görsel eğitim odamızda eğitimler veriyoruz, oyun odasında oynatıyoruz ve günlük yaşam becerilerini arttırmaya yönelik çocuklarımıza bir yerde ana kucağı oluyoruz."

        Karcıoğlu, etkinliğe katılan, tesise adını veren Yüksel Ateş’in babası Zafer Ateş’e de teşekkür etti.

        Zafer Ateş ise Engelsiz Çocukevi etkinlikte emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, mutlu olduklarını belirtti.

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