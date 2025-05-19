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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:43 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:43
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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "parada sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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