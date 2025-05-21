Başkan Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmaları tamamlanan Sinan Kütüphanesi'nde inceleme bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphaneyi inceleyen Çolakbayrakdar, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğini belirtti.

Özellikle küçük çocuklar için hazırlanan masal odasıyla da her yaş grubuna hitap eden bir mekan oluşturduklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin keyifli vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği ve ders çalışabileceği kitap dolu bir mekanı daha hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de benzer kütüphaneleri mahallelerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize farklı renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, kitapların raflardaki yerini almasıyla ilerleyen günlerde kütüphanenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.