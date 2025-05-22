Eğitimci yazar Tahir Fatih Andı, ERÜ'de konferans verdi
Eğitimci yazar Tahir Fatih Andı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle kongferansta bir araya geldi.
Eğitimci yazar Tahir Fatih Andı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle kongferansta bir araya geldi.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Altun, "Üniversitede eğitim öğretim hayatınız devam ederken, alanında duayen isimlerin sizlerle beraber olması ileriye dönük kariyeriniz açısından önemli yapı taşları oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından eğitimci yazar Andı, öğrencilere konferans verdi.
Rektör Altun'un, Andı'ya teşekkür belgesi takdim ettiği program, Andı'nın okurlarına kitap imzasının ardından sona erdi.
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